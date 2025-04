Lapresse.it - Festival Economia Trento, Fugatti: “In 20 anni ha saputo rinnovarsi”

(LaPresse) – “C’è l’orgoglio di un territorio che arriva alla ventesima edizione. Ildell’nel tempo hae riorganizzarsi: segnale di un territorio, il Trentino, in continua evoluzione. Il titolo non è stato scelto stamattina ma sei mesi fa ed è stato indovinato. Purtroppo per lo scenario internazionale che abbiamo davanti, ma lasciatemelo dire per fortuna per il. Questo vuol dire che chi ha lavorato in questo periodo ha avuto la capacità e l’intuizione di fare delle scelte ha avuto ragione”. Lo ha detto il presidente della Provincia di, Maurizio, a margine della conferenza stampa di presentazione deldell’2025 che ha come titolo ‘Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio’. La manifestazione è organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto di Provincia, Comune e Università.