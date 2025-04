Lettera43.it - Festa della mamma, quando e come si festeggia nel mondo

Lain Italia si celebrerà il prossimo 11 maggio. Non si tratta di una data scelta a caso né prestabilita e “fissa”, maseconda domenica del mese. Alla scelta di questa particolare formula perre le madri si è arrivati a inizio ‘900,il presidente Woodrow Wilson l’ha scelta nell’ufficializzare la giornata nazionale delle mamme. Una ricorrenza che poi si è diffusa in tutto ilma che ha origini antiche. E non tutti i Paesi hanno deciso dire nella seconda domenica di maggio.Italia, Stati Uniti e tanti Paesino a maggioGran parte dei Paesi europei, Italia compresa, hanno seguito il modello degli Stati Uniti eno la seconda domenica di maggio. Le modalità sono quasi sempre identiche. I bambini e le bambine regalano biglietti, fiori, piccoli pensierini spesso fatti a mano a scuola, ma anche dolci e oggetti preziosi, alle proprie mamme.