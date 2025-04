.com - Ferrari, già ultima spiaggia in Gp Giappone? Il piano per Suzuka

(Adnkronos) – Il Gran Premio del, per la, assomiglia tanto all’. Sebbene il Mondiale di Formula 1 sia soltanto al suo terzo Gp, i disastrosi risultati ottenuti dalle Rosse di Lewis Hamilton e Charles Leclerc nelle prime due gare della stagione hanno spinto il team principal Vasseur a più di una riflessione. La SF-25 non è riuscita ancora a mostrare il suo pieno potenziale, a eccezione della Sprint di Shanghai, vinta da Hamilton, e delle prove libere del venerdì, in cui lasi è piazzata costantemente tra i migliori tempi. Per non vedere scappare via McLaren e Red Bull, tanto nel Mondiale Piloti quanto in quello Costruttori, e soprattutto per riscattare la pessima figura del Gp di Cina, quando entrambe le vetturesono state squalificate, diventa fondamentale raccogliere quantomeno un podio a