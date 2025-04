Fermato sul monopattino senza casco e con le cuffie | minorenne prende a botte il vigile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 2 aprile 2025 – Un’aggressione ingiustificabile e deplorevole. Si tratta di quanto successo nel pomeriggio del 28 marzo scorso. Due agenti della Polizia Locale Terre Estensi, impegnati nel servizio di viabilità all'uscita di una scuola nella zona est di Ferrara, sono stati protagonisti di un'inaspettata aggressione, da parte di un minore, al termine del loro turno. Secondo quanto ricostruito i due, mentre si stavano avvicinando alla loro auto per tornare nella caserma di via Tassoni, hanno notato un giovane a bordo di unelettrico che si immetteva velocemente nell'intersezione successivaindossare ile con delle. L’aggressione all’agente e la fuga Uno degli agenti in servizio si è avvicinato al giovane, intimandogli l'alt. Il soggetto, anziché fermarsi, ha tentato di eludere il controllo, spingendo il pubblico ufficiale ad appoggiare una mano sul suo braccio per fermarlo.