Femminicidio in Italia | un’emergenza sociale tra cultura patriarcale e responsabilità istituzionali

Ilinnon è solo una tragica contingenza, ma il sintomo strutturale di unaancora profondamente radicata. Ogni anno decine di donne vengono uccise da partner, ex partner o familiari. Non si tratta di “raptus”, né di “crimini passionali”: l’assassinio di una donna in quanto donna è un atto di potere, il culmine violento di un sistema che considera la libertà femminile una minaccia.Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 le vittime di omicidio volontario di sesso femminile sono state 120, di cui oltre l’80% uccise in ambito familiare o affettivo. Ma i numeri, per quanto allarmanti, non bastano a spiegare la matricele di questi crimini.Lo fa, con grande rigore, la sociologa Barbara Spinelli nel libro. Dalla denunciaal riconoscimento giuridico (Ediesse, 2008).