Femminicidio Ilaria Sula un professore della ragazza annulla la lezione a La Sapienza | Si è commosso

Anche l’università Laha accolto con sgomento la notiziamorte di, studentessa ventiduenne di statistica ritrovata morta questa mattina in una valigia dopo 7 giorni di ricerche. “L’unico modo per evitare questi episodi è lavorare sulla cultura”, ha dichiarato all’Ansa Enrico del Prato, docente ordinario di Diritto privato de La. Questa mattina, unstudentessa, Fulvio De Santis, hato la: “Si èe ha fatto un discorso alla classe, spiegando che in queste situazioni è meglio fare un passo indietro e riflettere”, ha raccontato Martina Mastantuono, studentessa di statistica.L'articolo, unlaa La: “Si è” proviene da Il Fatto Quotidiano.