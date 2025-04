Thesocialpost.it - Femminicidio Ilaria Sula, l’ex fidanzato confessa: chi è Mark Samson

Dopo giorni di indagini, è arrivata la svolta nel caso di, la studentessa della Sapienza trovata senza vita all’interno di una valigia in un’area boschiva a Poli, alle porte di Roma. Are l’omicidio è stato il suo ex, 23 anni, arrestato dopo un lungo interrogatorio in Questura.Chi è, di origine filippina, è studente di Architettura alla Sapienza e lavorava come inserviente in un McDonald’sdella capitale. La sua relazione conera ormai terminata, ma il 25 marzo i due si sarebbero incontrati di nuovo nell’appartamento di lui, in via Homs, nel quartiere Africano. È proprio lì che, secondo la confessione, il giovane ha accoltellato più volte la ragazza, prima di nascondere il corpo in una valigia e liberarsene nella boscaglia di Poli.