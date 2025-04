Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico, fallisce il colpo notturno al bancomat

(Reggio Emilia), 2 aprile 2025 - Ennesimoa unnella Bassa. La scorsa notte è toccato alla cassa continua della Banca popolare dell’Emilia Romagna, in centro a, dove verso le tre è scattato l’allarme quando la vigilanza privata si è accorta degli evidenti segni di scasso al. Sono intervenuti anche i carabinieri diper le prime indagini, con i malviventi che erano già riusciti a fuggire, ma a mani vuote, senza arrivare al contenitore blindato con i soldi. Non ne hanno avuto il tempo. Alla banca di via XXV Aprile sono stati effettuati gli accertamenti utili all’avvio delle indagini. I ladri hanno usato attrezzi da scasso, ma stavolta senza materiale esplodente, come invece era accaduto nei giorni scorsi aldi un istituto di credito in centro a Luzzara.