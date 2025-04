Inter-news.it - Fabbri arbitro di Milan-Inter: un precedente in stagione (in Coppa Italia)

di, match valido per l’andata delle semifinali di. Il fischietto di Ravenna ha unincon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.SECONDA VOLTA – Sarà Michaeldi Ravenna a dirigere il match tra, previsto per le ore 21 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1983 si tratta del secondo arbitraggio stagionale di una sfida dell’. L’unica sfida dei nerazzurri arbitrata in quest’annata darisale al turnodi, con la vittoria dei meneghini per 2-0 contro la Lazio. Finora, l’no ha diretto in totale 13 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 22 gol fatti e 11 subìti.