Oasport.it - F1, qualche novità per la Ferrari in Giappone. Ma i veri aggiornamenti arriveranno dal Bahrain

Leggi su Oasport.it

Pazienza /pa·zièn·za/sostantivo femminile. “Disposizione, abituale od occasionale, alla moderazione, alla tolleranza e alla sopportazione più o meno rassegnata”. Si può riassumere in questo modo il momento della. La consapevolezza che la SF-25 non sia nata sotto una buona stella (per usare un pallido eufemismo) è ormai acclarata, per cui sarà fondamentale non sbagliare nessuna mossa da qui al momento di portare in pista l’ultimo pacchetto didella stagione sulla vettura di Maranello.Sviluppi che, per il momento, sono ancora tenuti in ghiaccio. In occasione del fine settimana del Gran Premio del, infatti, la scuderia del Cavallino Rampante non proporrà niente di particolare sul tracciato di Suzuka sulle due vetture tinte di rosso. Una decisione che potrebbe sorprendere i più ma che, evidentemente, si inserisce in un piano più ampio voluto dalla squadra capeggiata dal team principal Frederic Vasseur.