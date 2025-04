Oasport.it - F1, Liam Lawson: ” E’ stato uno shock, non mi aspettavo quanto accaduto”

Sarà un week end molto particolare per il neozelandesea Suzuka (Giappone). Sul tracciato nipponico, dovrà iniziare un’avventura diversa da quella attesa, per esseresostituito dal giapponese Yuki Tsunoda in Red Bull. Sono bastati due fine-settimana ai vertici del team di Milton Keynes per prendere dei provvedimenti e “degradare”in Racing Bulls.“Sinceramente, èuno. Non me l’proprio. Nelle discussioni con il team non era mai emersa questa possibilità, quindi è stata una vera sorpresa“, ha dichiarato il pilota ai microfoni di Sky Sports, senza troppi giri di parole.“Questa macchina è molto difficile da guidare. Ma stavamo attraversando un periodo di adattamento, stavamo provando a sistemare alcuni dettagli. Purtroppo, non ho avuto il tempo necessario per completare questo processo.