Extracosti | Intervenga il governo

Il Consiglio di Cinisello ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per garantire il reperimento delle risorse necessarie al completamento del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Il 27 febbraio si è svolto a Palazzo Marino un vertice tra i sindaci di Milano, Monza, Sesto e Cinisello, con la partecipazione di Regione Lombardia, per affrontare il tema del finanziamento dell’opera. Da quell’incontro è emersa una posizione unitaria per completare il tracciato, con l’impegno di presentare al ministero dei Trasporti una richiesta di finanziamento aggiornata entro giugno. "Il nostro territorio ha bisogno di certezze – commenta Alberto Galli, Pd, promotore del documento –. Il prolungamento della lilla non è solo una questione locale, ma un’infrastruttura di valore nazionale.