Ex Stracca chiesta la rimozione della gru

Cantiere ex, in attesa di un segnale decisivo per le sorti del condominio green in via Montebello, l’amministrazione comunale ha inviato alla prefettura una comunicazione in cui richiede il via libera allagru. Una querelle che va avanti dallo scorso autunno quando la ridi togliere quella gru, a fronte di un cantiere sostanzialmente fermo, era stata paventata, ma mai applicata. La proprietà dell’immobile, supportata proprio dallo scorso autunno da un pool di professionisti con l’obiettivo di reperire nuovi investitori in grado di sostenere il peso economico del progetto residenziale, sta cercando di salvare l’affare ed evitare una pericolosa incompiuta. I termini per presentare un nuovo quadro economico e riprendere i lavori al massimo del potenziale sono molto stretti, questione di settimane e senza una soluzione del problema il maxi condominio di lusso potrebbe restare solo un’immagine nei depliant.