Ilrestodelcarlino.it - Ex Saga, i dipendenti in trincea: "L’impegno di tutti dà speranza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un piccolo spiraglio di luce, ma non è finita. È questo il sentimento dei lavoratori coinvolti nella vertenza Gaggio Tech. "Benepreso dalla famiglia Melocchi che prevede la ricollocazione immediata di 25 lavoratori del reparto lamiera presso la società Minifaber", ma occorre "salvare anche i restantiper non rendere vano ogni sforzo", riferiscono gli intervistati. All’interno dei cancelli della ditta di Gaggio, sono diversi gli operai radunatasi ieri mattina per l’assemblea sindacale: "L’umore non è dei migliori ma è una buona– afferma Tonino Pecorella –. Rispetto al passato c’è meno fiducia, ma proviamo a rimanere positivi". Ai sindacati e ainon basta la proroga della cassa integrazione per i restanti 105e la messa in sicurezza di 25 persone.