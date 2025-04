Iodonna.it - Eta - Electronic Travel Authorisation obbligatorio per tutti gli europei dal 2 aprile, una delle conseguenze della brexit.

Leggi su Iodonna.it

Dal 2c’è l’obbligo dell’autorizzazione elettronica a pagamento (Eta –) per i cittadini italiani, di San Marino e del resto d’Europa che viaggiano nel Regno Unito. Leggi anche › Viaggi nel Regno Unito? Dal 2serve l’ETA Il permesso di ingresso e transito serve anche per i soggiorni brevi di vacanza per chi arriva dall’Ue, non più coperti dalla libertà di movimento automatica per le restrizioni post-. Unica eccezione gli irlandesi.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Attivo da oggi l’Eta per entrare nel Regno Unito, come funziona e quanto costa iO Donna.