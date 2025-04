Esame di Stato 2024 2025 | indicazioni per il colloquio e criteri di valutazione In allegato un modello di circolare

Leggi su Orizzontescuola.it

La presentefornisce una sintesi ragionata delle principali disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo, relativa all’didel secondo ciclo per l’anno scolastico in corso. L’attenzione è rivolta in particolare alorale e alla griglia nazionale diA), strumenti fondamentali per garantire trasparenza, equità e coerenza nellafinale degli .L'articolodiper ildi. Inundi