Ilfattoquotidiano.it - “Ero pronto a morire, dopo il quinto ciclo di chemio non ce la facevo più. Ma ora il cancro è sparito”: Dave Coulier racconta la sua lotta contro un linfoma non-Hodgkin al terzo stadio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Penso che la mente di tutti vada lì. Fa parte della realtà della vita. Tipo, ‘Wow, è davvero serio’ e ‘Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere?’ L’ho visto così spesso nella mia famiglia”. Sono le parole crude e oneste di, l’indimenticabile Joey Gladstone di “Full House” (“Gli amici di papà“), che in un’intervista alla rivista Parade, pubblicata lunedì 31 marzo, hato la sua battagliaunnon-al.L’attore e comico, 65 anni, ha rivelato di aver attraversato momenti così difficili durante laterapia da essersi sentito ““. In particolare,ildi cure, la sofferenza fisica ed emotiva era diventata quasi insopportabile. “ildi, era tipo, ‘Non so se ce la faccio, se posso farlo di nuovo‘”, hato la moglie, Melissa Bring, 41 anni.