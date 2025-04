Quotidiano.net - Erdogan Visita a Roma . Incontrerà la premier Meloni

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente turco Recep Tayyipsarà ail 17 aprile ela presidente del Consiglio, Giorgia. Nel mirino di enormi proteste nel suo Paese – duramente represse – dopo l’arresto per corruzione del leader dell’opposizione Ekrem Imamoglu, il presidente turco non interrompe la sua attività sulla scena internazionale.sarà infatti aper un vertice intergovernativo volto a rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Turchia. Secondo quanto riportato dal sito Turkiye Today,la presidente del Consiglio Giorgia. I rapporti fra Italia e Turchia sono forti: nel 2024 gli scambi commerciali tra i due Paesi hanno raggiunto quota 32 miliardi di dollari.è però attivo anche su altri fronti internazionali ed entra sempre più in rotta di collisione con Israele, verso il quale non ha risparmiato parole aspre per la guerra a Gaza.