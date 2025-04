Agi.it - Era in un negozio di antiquariato di Roma il dipinto di "Beato Roberto De Salla" rubato in un convento

AGI - Il 21 marzo scorso, nella sede della Basilica Santuario Madre del Buon Consiglio di Genazzano (), i Carabinieri della Sezionedel Reparto operativo tutela patrimonio culturale hanno restituito al legale rappresentante dell'EnteSanta Maria del Buon Consiglio un importanteraffigurante "De",nel 2011 dalSan Pio di Genazzano. Nel febbraio di quest'anno il- schedato dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, censito anche nel bollettino delle ricerche "Arte in ostaggio" edito dal Comando tutela patrimonio culturale - non è sfuggito alle attenzioni investigative dei militari che monitorano costantemente il mercato antiquario e che quotidianamente svolgono attività preventiva nel settore del commercio di beni culturali.