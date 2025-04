Ilfattoquotidiano.it - Enrico Zucca nuovo pg di Genova: il Csm nomina il pm del G8. La sua bocciatura era stata annullata dal Tar

è ilprocuratore generale di. Accogliendo la proposta unanime della Quinta Commissione (presieduta dal consigliere laico Ernesto Carbone), il Consiglio superiore della magistratura hato con un’astensione l’attuale sostituto pg del capoluogo ligure, titolare del processo sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8 del 2001, al termine di una procedura intricatissima che si trascina dal lontano 2019.infatti era rimasto l’unico legittimo aspirante al posto, dopo l’annullamento delladi Roberto Aniello (ex pg rimasto in carica per tre anni) e le successive rinunce di Carlo Maria Zampi, lo sfidante che aveva impugnato la delibera al Tar, e dello stesso Aniello. A novembre 2023, però, il Csm lo aveva bloccato “resuscitando” con un’interpretazione inedita la candidatura di un altro magistrato, Mario Pinelli, che in base alle norme era decaduto dalla domanda avendo accettato nel frattempo l’incarico procuratore generale di Campobasso.