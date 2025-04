Ilnapolista.it - Endrick si sta prendendo il Real. Marca: “Ha scelto la strada del lavoro, non tutti possono dire lo stesso”

Da quando, appena maggiorenne, è giunto in Spagna la scorsa estate è passato meno di un anno, maFelipe Moreira de Sousa – noto ai più, semplicemente come– si sta già facendosi largo tra le stelle delMadrid. Pagato circa 60 milioni di euro, il giovane brasiliano non è un titolare fisso a causa dell’agguerrita concorrenza nel reparto offensivo delle Merengues. Quel poco di spazio che gli viene concesso, però, sa usarlo molto bene.Lo ha confermato ad esempio ieri sera, andando in gol nella pirotecnica sfida di Coppa del Re contro laSociedad, dopo aver timbrato il tabellino anche all’andata. Per lui si è trattata della quinta rete in altrettante partite disputate nella competizione nazionale: il sentore è che il momento della consacrazione sia in procinto di arrivare.