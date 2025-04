Lanazione.it - Empoli-Cagliari, trasferta vietata ai tifosi sardi. Lo ha deciso la Prefettura

, 3 aprile 2025 – Per, in programma il 6 aprile,la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna. E’ quanto stabilisce l'ordinanza adottata dal prefetto di Firenze Francesca Ferrandino al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questo pomeriggio a Firenze. E' quanto si apprende dalla stessa. L'ordinanza, si spiega, è stata adottata sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale del 25 marzo. A mettere a tacere le polemiche che si erano scatenate in merito alla decisione dell’, che sulla base di quelle stesse indicazioni non aveva autorizzato preventivamente la vendita dei biglietti, ci ha quindi pensato l’organo ufficiale. IlCalcio si era lamentato e con lui diversi politici, fino alla presidente della Regione Todde, avevano parlato di “discriminazione territoriale”.