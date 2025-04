Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, il nodo dei racconti: versioni in contrasto tra le compagne di musica

Nel cuore dell’inchiesta parlamentare sul caso, il dettaglio cruciale delle testimonianze divergenti delledi scuola diriemerge con forza. A oltre quarant’anni dalla scomparsa della “ragazza con la fascetta”, avvenuta il 22 giugno 1983, la Commissione bicamerale indaga ora sul punto esatto in cuifu vista per l’ultima volta.Giovedì 3 aprile 2025, tocca a Sabrina Calitti, compagna di corso di flauto dial Pontificio Istituto diSacra a Sant’Apollinare, fornire la sua deposizione. La sua versione, già contenuta in un verbale secretato del 29 luglio 1983, presenta elementi in nettocon quella di un’altra testimone chiave: Raffaella Monzi.Calitti affermò all’epoca: «L’ultima volta che ho vistoè stato quando ci siamo salutate sul portone della scuola».