Emanuela Maccarani | Io usata come capro espiatorio Le ginnaste come delle figlie

Le parole dell’ex ctazzurreDa meno di una settimana,, dopo oltre 30 anni non è più allenatrice e dt della squadra nazionaleFarfalle. Sul suo conto le accuse di violenze psicologiche e l’imputazione coatta decisa dal Gip di Monza per il caso ginnastica, partito dopo le denunce, nel 2023, di Nina Corradini e Anna Basta.ha parlato oggi, 2 aprile, di quanto successo, in un’intervista a Fanpage.Quando le si chiede se fosse diventata pericolosa, dice: «Eh, probabilmente per queste persone, per questi uomini sì. Sono tutte persone, questi federali, non hanno mai avuto nessun tipo di rapporto professionale con me. Forse qualcuno ha pensato che avessi l’intenzione di candidarmi alla presidenza».Sulle accuse: «Al momento le dichiarazioni di alcunenon rappresentano una prova provata.