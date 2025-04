Elon Musk perde nel Wisconsin | eletta la giudice liberale nonostante la campagna milionaria

Leggi su Open.online

È una netta sconfitta quella subita danel, dove gli elettori hanno fatto registrare un’affluenza record nel voto per eleggere il nuovodella corte suprema dello Stato. Il seggio in palio è andato a Susan Crawford indipendentee dunque più vicina alle posizioni del partito democratico che a quelle del partito repubblicano. Crawford ha superato ampiamente Brad Schimel il candidato finanziato dacon oltre 20 milioni di dollari nell’ambito di unaelettorale da 100 milioni: la più cara mai condotta per l’elezione di unfederato. La scelta degli elettori consente ai liberali di mantenere il controllo della massima corte statale 4-3. Opposti a, si sono schierati altri finanziatori milionari, che hanno deciso di supportare Crawford.