Quotidiano.net - Elly Schlein: 50 milioni per la formazione contro la violenza sulle donne

Due ragazze di 22 anni ammazzate in due giorni. Una donna di 72 aggredita dal marito. Che cosa aspettiamo a investire 50in più sulladegli operatori perché ogni donna sappia che la sua denuncia verrà presa sul serio, che cosa aspettiamo a rendere obbligatoria l'educazione all'affettività e alle differenze in ogni ciclo scolastico? Serve la prevenzione, non basta la repressione del minuto dopo. Bisogna salvare le vite dellee bisogna difendere la nostra libertà". Lo dichiara la segretaria del Pd