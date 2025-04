Tuttivip.it - Elena Guarnieri, che fisico: dal bancone del Tg5 al bikini. E ciao a tutte le colleghe giovani

, nota giornalista italiana, è stata recentemente fotografata durante una vacanza a Formentera in compagnia del figlio Fabio Antonio. Le immagini la ritraggono in spiaggia con unnero a fascia, mettendo in evidenza una forma fisica invidiabile. Questi scatti hanno rapidamente fatto il giro del web, sorprendendo molti che sono abituati a vederla in abiti formali dietro il banco del telegiornale.?La carriera diè iniziata negli anni ’90, quando ha partecipato a programmi come “Il gioco delle coppie” e “Guida al campionato”. Successivamente, ha avuto esperienze come attrice in sitcom quali “Nonno Felice” e “Casa Vianello”. Dal 1996 al 2007, ha lavorato presso Studio Aperto, occupandosi anche di importanti eventi come la copertura della morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di Benedetto XVI.