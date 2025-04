Dilei.it - Elena D’Amario, un nuovo amore dopo Massimiliano Caiazzo

Leggi su Dilei.it

È davvero un momento magico per. La ballerina è protagonista del sabato sera in tv, come giudice di Amici 24, e ha anche trovato unla fine della relazione con, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Mare Fuori. La 35enne è stata pizzicata in atteggiamenti complici e romantici con ilAndrea Condorelli.Ilfidanzato diha une i baci pubblicati dal settimanale Diva e Donna non lasciano alcun dubbio. Archiviata la storia con, la ballerina e giudice di Amici è stata paparazzata insieme a un altro uomo.La coppia è stata fotografata mentre passeggia amano nella mano scambiandosi sguardi di intesa perfetta, a cui fa seguito un bacio dolce e romantico. Tra loro l’intesa è così tanta che sfoggiano addirittura un look simile.