Elden Ring: Nightreign rivoluziona il concetto di classe con Ironeye

Con, FromSoftware cambia le regole del gioco. Il nuovo spin-off dell’acclamato titolo dark fantasy si distingue non solo per l’impronta più dinamica e immediata, ma anche per una revisione radicale del sistema delle Classi, ora più stratificato, versatile e adatto a ogni tipo di giocatore.Uno dei protagonisti di questa rivoluzione è, figura centrale del nuovo trailer pubblicato dal team giapponese, che introduce in modo approfondito le sue peculiarità. A differenza delle classi classiche viste nel titolo base,adotta uno stile di combattimento ibrido, nel quale l’arco diventa il fulcro dell’azione e non un semplice supporto.Un combattente tra agilità e precisionenon è il tipico arciere da retroguardia. Il suo gameplay è stato pensato per chi ama l’agilità, la mobilità fulminea e la gestione dello spazio durante gli scontri.