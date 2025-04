Edoardo Franco | “Dopo Masterchef mi stavo distruggendo ho smesso di vedere un futuro davanti a me”

Leggi su Fanpage.it

In un post pubblicato su Instagram,ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto dopo aver vinto12 e dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi 2024. L'ex concorrente, ora è pronto a rimettersi in gioco e a riprendere gli studi: "Ho toccato il fondo, ed era quello che mi serviva per rimettermi in gioco".