Editoria Barachini | Governo al lavoro su nuovi interventi di sostegno

Roma, 2 aprile 2025 – Lo "straordinario atto di coraggio" degli editori "credo che vada in qualche modo sostenuto, in tutti i modi, e noi lo stiamo facendo, lo faremo". Lo ha detto il sottosegretario all'Albertodurante il convegno a Palazzo San Macuto per presentare nuova grafica e lineale della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, con il presidente di Società editrice Sud Morgante e i direttori Rizzo Nervo e Romano. “Stiamo preparando altri importantinormativi per ilall'. “Abbiamo fatto un decreto sulle edicole e ne faremo altri. Abbiamo in mente di ampliare ilalle scuole con altre iniziative per portare i giornali ovunque. A costi sempre inferiori. Avvicinarsi anche alla stampa locale, a una terra che ha bisogno di raccontarsi, è fondamentale”.