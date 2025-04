It.newsner.com - Ecco “Mamma vendetta”, sparò all’assassino della figlia durante il processo

Il 6 marzo 1981, Marianne Bachmeier entrò in un’aula di tribunale a Lubecca, in Germania, con un intento preciso in ogni passo.Poi, all’improvviso, prese una pistola carica dalla borsa e aprì il fuoco contro il 35enne molestatore, Klaus Grabowski.L’uomo era accusato di aver rapito, abusato e ucciso ladi Marianne, Anna Bachmeier, di 7 anni.Pochi secondi dopo, Grabowski esalò l’ultimo respiro e morì sul pavimento dell’aula, dopo i sette proiettili di Marianne.La madre vendicativa fu immediatamente arrestata, ma non mostrò alcuna traccia di rimorso. 40 anni dopo, “” continua a vivere nella mente delle persone e la sua sentenza divide ancora un’intera nazione..Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty ImagesLa perdita di un figlio è la tragedia più grande, spesso definita la peggiore esperienza che un genitore possa sopportare.