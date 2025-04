Tuttivip.it - “Ecco com’è morto”. Lutto nel cinema, se n’è andato un mito assoluto: la notizia improvvisa

Val Kilmer, celebre attore statunitense noto per ruoli in film iconici come “Top Gun”, “Batman Forever” e “The Doors”, è deceduto all’età di 65 anni. La tristeè stata comunicata dalla figlia Mercedes al New York Times. Numerosi fan e colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social media.?La causa del decesso è stata una grave polmonite. Nel 2014, a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola, che aveva affrontato con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea, compromettendo la sua voce. Nato il 17 dicembre 1959 a Los Angeles e cresciuto nella San Fernando Valley, Kilmer ha coltivato fin da giovane la passione per la recitazione, raggiungendo il successo negli anni ’80 con il film cult “Top Gun” diretto da Tony Scott.?Nel 1988, Kilmer ha sposato l’attrice britannica Joanne Whalley, conosciuta sul set del film fantasy “Willow” di Ron Howard.