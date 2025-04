Liberoquotidiano.it - "Ecco chi prende a schiaffoni Le Pen": cosa spunta sui giornaloni | Video

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che troviamo sui quotidiani nazionali. Ampio spazio alle questioni internazionali, dai dazi di Trump in arrivo fino al caos francese. Ed è proprio su questo punto che il direttore editoriale di Libero fa una riflessione piuttosto importante: "In altre parole, non solo bisogna subire una sentenza che fa acqua da tutte le parti: ma chi ne è stato vittima non può neanche criticarla". Infatti, come sottolinea Capezzone su diversipiovono "" su Le Pen. Insomma, passa il concetto che l'avversario politico se di destra deve stare muto e non può nemmeno ribellarsi o almeare il verdetto dei giudici. Siamo alla follia più totale. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone. https://t.co/x2QAhZRyLm — Daniele Capezzone (@Capezzone) April 2, 2025