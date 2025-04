Ilgiorno.it - EasyJet atterra a Linate: 17 nuove rotte per collegare Milano con ogni angolo d’Europa, “il traffico aereo sul city airport crescerà del 145%”

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 aprile 2025 –ha inaugurato ufficialmente la sua nuova base all'aeroporto dialla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco diGiuseppe Sala. La nuova base, operativa dalla scorsa domenica, collegherà il centro della città al resto d'Europa con 22, di cui 17, aumentando delle operazioni arispetto allo scorso anno. Tra ledestinazioni raggiungibili grazie a, 14 non erano servite dall'hub cittadino (raggiungibile dal centro con la M4 in meno di un quarto d’ora). Tra queste: Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Avviati già domenica i due collegamenti giornalieri con Francoforte e Bruxelles. Nelle prossime settimane decolleranno invece i primi voli per le destinazioni estive, finalmente raggiungibili anche dal centro di: Figari (sud della Corsica), Ibiza, Tenerife e Spalato.