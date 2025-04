Anteprima24.it - Earlington: “Quattro gare verità, meritiamo un posto nei playoff”

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo reduci da tre molto dure, contro alcuni dei top team del torneo: Rimini, Forlì e Rieti sono state partite difficili un pò di stanchezza c’è stata”. Parla così Marcellusala dell’Avellino Basket alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Tezenis Verona. “Siamo tornati a lavorare per migliorarci per affrontare al meglio il prossimo impegno – continua – Affrontiamo una squadra fisica con guardie strutturate, sarà importante superare la loro fisicità e vincere la battaglia a rimbalzo, rispettando i nostri principi difensivi. Immagino che possa essere una partita ad alto punteggio tra due squadre che giocano in maniera fisica. Avrà la meglio chi farà bene le piccole cose”. E suiha le idee chiare: “Sicuramente in passato abbiamo perso delle partite per alcuni dettagli, errori nei possessi – continua l’ala americana – Come squadra abbiamo dimostrato di poter competere con tutti.