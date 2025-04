È tornato – Daredevil | Rinascita episodio 7 gli Easter Eggs e i riferimenti alla serie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

“È” –7, glie i7 presenta una manciata diEgg eMCU piuttosto emozionanti. Come visto nell’precedente, Matt Murdock ha deciso di arrendersi finalmente e indossare di nuovo la sua maschera, tornando a essere, dopo una pausa di un anno, per affrontare l’artista serial killer noto come Muse. Ora, questo nuovorivela le principali ricadute e i costi che derivano dal ritorno dia New York City.Nell’6 di, Muse è riuscito a sfuggirecattura mentreha salvato Angela Del Toro. Ora, l’riguarda principalmenteche sfida la task force anti-vigilanti del sindaco Fisk per catturare Muse.