Gqitalia.it - E se il caro vecchio backpacking fosse la soluzione per tornare a viaggiare veramente low cost?

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.È ufficiale, il, il viaggio zaino in spalla realizzato in solitaria o con amici, è tornato di moda. O meglio: si tratta di un trend, certo, ma forse anche di una necessità, quella disenza dover incidere particolarmente sul conto in banca. Per molti questa formula è una vera e propria filosofia di vita, ma fino a pochi anni fa, prima dei voli lowe dell'iperglobalizzazione, era l'unica via per esplorare il mondo senza dilapidare il patrimonio. Oggi, per tutta una serie di ragioni, è tornato un fenomeno rilevante.Ostelli, viaggi di gruppo e Interrail: la rivincita delBelli i tempi in cui certe compagnie aeree proponevano andate e ritorno per l'Europa in alta stagione a poco più di 40 euro.