E poi, tuDi Vincenzo Calafiore2 Aprile 2025 Udine “. vorrei un giorno o una serache non chiedano nulla, che desseroun silenzio che non abbia bisogno di spiegarsi.Un giorno o una sera, senza parole,queste che siano del vento.Un giorno o una sera senza domandecon una matita poter disegnar una nuvola che abbia il tuo sorriso.Il sorriso della vita. “ “ Ora guardami negli occhi.Guardami con gli occhi di chi vuole rimanere!Io lo so di non essere un tipo facile, sono da sempre con la testa tra le nuvole e piedi nell’abisso, guardami negli occhi e poi stringimi le mani, e dimmi che mi ami!Tu devi sapere cosa provo per te, sapessi cosa provo solamente nel pronunciare il tuo nome.Sei l’unica cosa a farmi sentire vivo, tu non ricordi nemmeno le volte che ti dicevo di amarti, tante volte .