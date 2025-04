Quotidiano.net - E’ morto Val Kilmer, l’attore aveva 65 anni: ‘The Doors’ e ‘Top Gun’ i film cult che lo hanno reso celebre

Roma, 2 aprile 2025 - Èall'età di 65l'attore americano Val. Lo rende noto la famiglia, citata dal New York Times. Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite, ha spiegato la figlia Mercedes. All'attore, nato a Los Angeles il 31 dicembre del 1959, era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 ma in seguito era guarito, come ha riferito la figlia. Alto e bello, in un certo senso da rock star - sottolinea il New York Times - Valè stato scelto proprio per il ruolo di un rocker un paio di volte all'inizio della sua carriera. Ha fatto il suo debutto cinematografico in una parodia di undi spionaggio sulla Guerra Fredda, 'Top Secret!' (1984), in cui ha recitato la parte di un cantante americano che piaceva alle folle e che scuoteva i fianchi a Berlino, inconsapevolmente coinvolto in un complotto della Germania dell'Est per riunificare il paese.