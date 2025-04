Panorama.it - È morto Val Kilmer, i suoi film più famosi

Val, attore americano noto per aver dato il volto a Jim Morrison e Batman, nonché per il suo ruolo accanto a Tom Cruise in “Top Gun”, si è spento a Los Angeles all’età di 65 anni a causa di una polmonite. La triste notizia è stata diffusa dalla figlia, Mercedes. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un tumore alla gola, poi trattato con successo.Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles,proveniva da una famiglia dalle radici scozzesi, irlandesi, svedesi e tedesche. La sua infanzia fu segnata dal divorzio dei genitori quando aveva appena otto anni: mentre la madre si trasferì in Arizona, lui crebbe nella San Fernando Valley con il padre e i fratelli. Un altro evento tragico scosse la sua giovinezza: nel 1977, il fratello minore Wesley morì annegato in piscina a soli 15 anni.