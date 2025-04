Tpi.it - È morto Val Kilmer, addio all’attore di Top Gun, Batman Forever e The Doors: aveva 65 anni

Leggi su Tpi.it

all’età di 65l’attore statunitense Val, noto per i suoi ruoli in Top Gun,e The. L’interprete, cheperso l’uso della parola dopo un cancro alla gola diagnosticato nel 2015, sarebbeper le conseguenze di una polmonite, così come affermato dalla figlia Mercedes, secondo quanto riportato dal New York Times. Nato a Los Angeles il 31 dicembre 1959, inizia la sua carriera nella rappresentazione teatrale “How It All Began”.Dopo aver partecipato a uno spettacolo a Broadway, debutta al cinema nel 1984 con il film Top Secret!. La notorietà arriva grazie alla pellicola Top Gun, dove ricopre il ruolo di Iceman, il rivale-amico del protagonista Tom Cruise. Il regista Oliver Stone lo sceglie come protagonista del film The, nei pdel protagonista Jim Morrison.