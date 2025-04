Lanotiziagiornale.it - È morto Val Kilmer. Addio all’attore che interpretò Iceman, Batman e Jim Morrison

Val, volto indimenticabile del cinema americano degli anni ’80 e ’90. L’attore statunitense si è spento a 65 anni per le complicazioni di una polmonite, come comunicato dalla figlia Mercedes al New York Times. Da anni combatteva contro un tumore alla gola diagnosticato nel 2014, una lunga battaglia che aveva raccontato senza filtri anche nel documentario autobiografico Val, presentato a Cannes nel 2017.Con Val, il mondo del cinema perde un interprete eclettico, capace di passare dalla commedia alla tragedia, dal biopic musicale al blockbuster d’azione, sempre con una presenza scenica magnetica e uno stile inconfondibile.Da Top Secret a Top Gun: l’ascesaNato a Los Angeles il 31 dicembre 1959,era stato uno dei più giovani ammessi alla Juilliard School. Il suo esordio al cinema arriva nel 1984 con Top Secret!, parodia della Guerra Fredda in cui interpreta un cantante rock coinvolto in un intrigo internazionale.