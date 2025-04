Ilfattoquotidiano.it - È morto Filippo Bonacchi: l’attore e ballerino stava facendo clownterapia all’Ospedale Niguarda di Milano

Choc nei corridoi dell’Ospedaledia 26 anni, stroncato da un malore improvviso, durante la sua attività di. Nonostante i primi soccorsi tempestivi non c’è stato nulla da fare.A confermare la notizia Marinella Guatterini, docente del corso di regia, danza contemporanea, scrittura e organizzazione dello spettacolo della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di: “A 26 anni è mancato all’improvviso gettando i suoi ex compagni del corso di Danza Contemporanea Paolo Grassi e i suoi docenti nello sconforto. Ho molto amato questo tizzone di vita bruciate, volato a Parigi per completare gli studi dell’amato Lecoq e diventare danzatore, performer e clown dirompente. Non mancava di mandarmi disegni, di chiamarmi e si ricordava di me ad ogni piè sospinto.