News.robadadonne.it - È morto a 65 anni Val Kilmer. Addio all’attore di Top Gun, Batman e The Doors

Leggi su News.robadadonne.it

È scomparso, a 65, Val, stella di Hollywood interprete di alcuni dei ruoli più iconici del cinema, da Top Gun a The, passando per.L’attore, guarito da un cancro alla gola diagnosticato nel 2014 che gli aveva praticamente tolto la voce, ènella sua casa di Los Angeles a causa di una polmonite, come riferito dalla figlia Mercedes.Nato il 31 dicembre 1959,fu il più giovane, alla sua epoca, a essere accettato alla facoltà di arte drammatica della Juilliard School; lì, ancora studente venne notato da Francis Ford Coppola, che gli offrì un ruolo ne I ragazzi della 56ª strada del 1983, ma lui rifiutò per non causare problemi alla compagnia teatrale di cui faceva parte all’epoca. Vi raccomandiamo.