Unlimitednews.it - È morto a 65 anni l’attore americano Val Kilmer

ROMA (ITALPRESS) – Èall’età di 65per una polmonitestatunitense Val. Lo riporta il New York Times, citando fonti della famiglia. Alera stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014.Tra i suoi ruoli più celebri, quelli di Tom ‘Iceman’ Kazansky in Top Gun, Jim Morrison in “The Doors” e Batman in “Batman Forever”.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo