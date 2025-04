Due milioni di euro alla Valdichiana Senese per la produzione energetica da fonti rinnovabili

Leggi su Corrieretoscano.it

– Sono in arrivo quasi duedidestinati all’Area internaper ladae per interventi di efficientamento energetico. Le risorse, intercettate graziepresentazione di progetti coordinati e concertati dall’Unione dei Comuni a livello di area, provengono dal fondo Fesr – Fondopeo dello sviluppo regionale – riservato alle aree interne.Le risorse saranno così impiegate: manutenzione straordinaria e instzione impianto fotovoltaico dell’edificio scolastico Ettore Fabietti nel Comune di Cetona, realizzazione di impianto fotovoltaico e di un nuovo sistema di riscaldamento per un edificio di proprietà comunale del Comune di Montepulciano, realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Pienza, realizzazione di impianti fotovoltaici per ladi energia darinnovali per la scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria di primo grado (elementare e media) nel Comune di Sarteano, sempre nel Comune di Sarteano la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la scuola dell’infanzia, e infine, nel Comune di Sinalunga per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della scuola secondaria di primo grado (media) di Sinalunga.