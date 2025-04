Ilrestodelcarlino.it - Droga in auto: nei guai. Ubriaco in stazione, fermato dai carabinieri

Un uomo, che a volto coperto seminava il panico nella sala d’attesa della. Una serie dimobilisti, in viaggio dopo aver bevuto oltre il limite consentito. E un altro, sorpreso con nel veicolo della sostanza stupefacente. E’ il bilancio dei controllo eseguiti da parte deidella compagnia di Imola. I militari, in campo al comandante Domenico Lavigna, hanno identificato centinaia di persone (388) e controllato 268 veicoli durante i recenti controlli alla circolazione stradale, "con particolare attenzione aglimobilisti, per prevenire quei comportamenti contrari al Codice della Strada che provocano incidenti stradali, anche mortali: superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, distrazioni varie, tra cui l’uso del telefonino e guida in stato di alterazione psico-fisica", spiegano dalla caserma di via Morelli.