Game-experience.it - Drag x Drive, annunciata l’esclusiva Nintendo Switch 2 che sfrutta le funzioni Mouse dei Joy-Con

Durante ilDirect dedicato a2 è stato annunciato, un nuovo titolo sportivo in arrivo nell’estate 2025. Si tratta di un gioco multigiocatore 3 vs 3, in cui i giocatori interpretano atleti di basket su carrozzina,ndo le nuove funzionalitàdei Joy-Con di2 per muoversi e compiere azioni in modo intuitivo e immersivo.Il cuore del gameplay si basa sul movimento realistico della carrozzina: scorrendo i Joy-Con avanti e indietro, i giocatori possono accelerare e sterzare con precisione, simulando la spinta sulle ruote. I controlli motion permettono inoltre di eseguire passaggi, tiri e schiacciate, oltre a chiamare i compagni agitando il controller per segnalare la propria posizione. La fisicità del gioco emerge anche nei contrasti: i giocatori possono scontrarsi per rubare la palla e saltare per intercettare i passaggi, rendendo le partite altamente dinamiche e competitive.