Juventusnews24.com - Douglas Luiz via dalla Juve? Si pensa a un clamoroso scambio con quel club di Premier League: tutti i dettagli

Il futuro di Douglas Luiz appare più che mai incerto. Il centrocampista prelevato la scorsa estate dall'Aston Villa ha deluso le aspettative di Juventus, dagli allenatori, ai tifosi passando per la società, che ora potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a nuovi obiettivi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il suo nome potrebbe infatti essere inserito nella trattativa per arrivare a Sandro Tonali, regista del Newcastle e della Nazionale italiana che ha una valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro.